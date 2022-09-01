Шойгу в Рязани дал старт новому учебному году в военных образовательных учреждениях

В четверг, 1 сентября, в Рязань прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. По данным официального сайта ведомства, он посетил Рязанское десантное училище, где дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях.

Сначала генерал дал команду начать торжественную церемонию поднятия флага России, которая теперь стала обязательной в учебных заведениях.

Выступая на мероприятии, Шойгу рассказал, что в новом учебном году военные учебные заведения сосредоточатся на практических знаниях с учётом опыта выполнения специальных задач.

— Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления, — отметил министр.

Программы военных вузов скорректировали, преподаватели прошли стажировку в войсках.