Четверг, 1 сентября, 2022
7info

Шойгу в Рязани дал старт новому учебному году в военных образовательных учреждениях

Сергей Шойгу, фото министерства обороны РФ

В четверг, 1 сентября, в Рязань прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. По данным официального сайта ведомства, он посетил Рязанское десантное училище, где дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях.

Сначала генерал дал команду начать торжественную церемонию поднятия флага России, которая теперь стала обязательной в учебных заведениях.

Выступая на мероприятии, Шойгу рассказал, что в новом учебном году военные учебные заведения сосредоточатся на практических знаниях с учётом опыта выполнения специальных задач.

— Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления, — отметил министр.

Программы военных вузов скорректировали, преподаватели прошли стажировку в войсках.

Предыдущая статьяИз рязанских лесов начали выводить людей и технику
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7