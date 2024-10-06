Школьник попал в реанимацию из-за бочки с ацетоном в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП: двое школьников решили поджечь бочку с ацетоном, найденную у гаражей, один из них оказался в реанимации. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации, полученной от источника в правоохранительных органах, вечером 5 октября в детскую городскую больницу №1 был доставлен 13-летний подросток с тяжёлыми травмами. У мальчика диагностированы ожоги лица, рук, ягодиц, бёдер, голеней и живота. Подросток находится в реанимационном отделении.

Полиция установила, что около 18 часов подросток вместе со своей подругой-ровесницей обнаружили бочку с ацетоном, стоящую между гаражами на Объездном шоссе. Вместо того чтобы сообщить об опасной находке взрослым, они решили поджечь бочку. В результате взрыва пострадавший получил множественные ожоги.