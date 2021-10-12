Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века

12 октября в рамках рубрики «День шедевра» старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказала о двух картинах рязанского художника Николая Иванова.

Николай Степанович Иванов родился в 1816 году, учился в Московском Строгановском училище, а затем вернулся в Рязань, где продолжил свою творческую деятельность.

По его работам мы можем восстановить исторический облик нашего города и увидеть Рязань 19 века.

На картине «Вид на Старобазарную площадь в Рязани» изображены не дошедшие до нас памятники архитектуры — церковь Воскресения Господня и храм Симеона Столпника.

Таким образом, благодаря художнику, мы можем «читать историю» нашего города.