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Вторник, 12 октября, 2021
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Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века

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12 октября в рамках рубрики «День шедевра» старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказала о двух картинах рязанского художника Николая Иванова.

Николай Степанович Иванов родился в 1816 году, учился в Московском Строгановском училище, а затем вернулся в Рязань, где продолжил свою творческую деятельность.

По его работам мы можем восстановить исторический облик нашего города  и увидеть Рязань 19 века.

На картине «Вид на Старобазарную площадь  в Рязани» изображены  не дошедшие до нас памятники архитектуры — церковь Воскресения Господня и храм Симеона Столпника.

Таким образом, благодаря художнику, мы можем «читать историю» нашего города.

Николай Иванов – потрясающий колорист. Он реалистично передаёт цвет и свет, характерные для Рязани и сегодня в 21 году 21 века.

 

 

Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века
Шедевры Рязанского художественного музея позволяют прочитать историю Рязани 19 века

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