Шедевр Тропинина «Живописец» в экспозиции Рязанского художественного музея

Рязанский художественный музей – сокровищница шедевров мировой живописи.

Среди её бесценных богатств особое место занимает полотно художника Тропинина «Живописец». Об истории картины нам рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Картина выставлена в зале русского искусства первой половины 19 века. Здесь 5 жемчужин кисти Василия Тропинина. Сегодня мы говорим о портрете «Живописец».

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Мы не знаем, кто изображён на этом портрете…

Только видим, что перед нами молодой человек не знатного происхождения, но тонко чувствующий и понимающий прекрасное.

Каждая деталь подчёркивает и передаёт удивительное состояние вдохновения, в котором прибывает герой. Он настолько увлечён, что не замечает, как пепел с его папироски давно просыпался и уже начинает прожигать бумагу.

Художник обращается к неярким краскам, но и благодаря сдержанному колориту, вырисовывается невероятно выразительный образ начинающего художника.

Леонардо да Винчи как-то сказал: «Настоящий живописец должен изобразить две вещи – лицо и душу. Первое – легко, а вот втрое сложнее».

У Тропинина получилось. Приходите в Рязанский художественный музей. Уверена, посмотрев на картину воочию, вы согласитесь со мной.