Сериал «Баренцево море» будут снимать в Москве, Мурманске и Касимове

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В Москве стартовали съёмки остросюжетного детектива «Баренцево море» производства Star Media по заказу телеканала «Россия». Новый многосерийный фильм является продолжением сериала «Чёрное море», премьера которого прошла в телеэфире 27 апреля 2020 года. Главные роли в новом сезоне исполнят Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. Съёмки пройдут в Москве, Мурманске и в городе Касимов Рязанской области.

Сериал «Баренцево море» расскажет о событиях 1944 года. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Елена Солей (Екатерина Вилкова) и Сергей Сабуров (Павел Трубинер) попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

Режиссёром «Баренцева моря» станет Олег Фомин: «Я с большим воодушевлением принимаюсь за работу, так как мне очень близка и интересна военная тема. Вся история моей семьи тесно связана с Великой Отечественной войной. Моя бабушка прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась. Мне интересно понять, что же тогда ей двигало, как наши люди выдержали все эти ужасы. Я думаю, что для каждого русского человека эта тема является сакральной. В новом сезоне главных героев ждёт множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность».

Отметим, что первый сезон проекта «Чёрное море» завоевал не только любовь телезрителей, но и был высоко отмечен на престижных российских и международных смотрах. Так, 21 июня 2021 года, сериал победил на Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Летопись Победы» в номинации «Телевизионный художественный сериал». Ранее картина получила сразу три диплома XXVIII Всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!» (в номинациях «Лучший отечественный сериал», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса», категория «Телесериалы. „Народный рейтинг“»). Кроме того, «Чёрное море» является обладателем приза зрительских симпатий XIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» и лауреатом XXIX Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок».