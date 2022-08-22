Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области

Столица накануне дополнительно направила для тушения рязанских лесов группировку в 8,5 тысяч человек и свыше 200 единиц спецтехники, в том числе машины повышенной проходимости.

До сегодняшнего дня в Рязанской области работала группировка в 400 человек из Москвы, а также машины, техника и вертолёты. В тушении возгораний задействованы силы Министерства природных ресурсов и МЧС. Об этом написал мэр столицы в своём Telegram канале.

Однако ситуация остаётся крайне сложной из-за верховых пожаров, а также труднодоступности территории возгораний. Тушение ведётся в основном с вертолётов и самолётов.

Доступ огнеборцев к очагам возгораний обеспечивают тяжёлая техника и бульдозеры.