Татьяна Проводина

Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области

Фото из Телеграм канала Сергея Собянина

Столица накануне дополнительно направила для тушения рязанских лесов группировку в 8,5 тысяч человек и свыше 200 единиц спецтехники, в том числе машины повышенной проходимости.

До сегодняшнего дня в Рязанской области работала группировка в 400 человек из Москвы, а также машины, техника и вертолёты. В тушении возгораний задействованы силы Министерства природных ресурсов и МЧС. Об этом написал мэр столицы в своём Telegram канале.

Однако ситуация остаётся крайне сложной из-за верховых пожаров, а также труднодоступности территории возгораний. Тушение ведётся в основном с вертолётов и самолётов.

Доступ огнеборцев к очагам возгораний обеспечивают тяжёлая техника и бульдозеры.

Сергей Собянин: «Работа крайне сложная и опасная. Надеюсь, совместными усилиями удастся локализовать и ликвидировать пожар»

Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
Сергей Собянин посетил оперативный штаб по тушению природных пожаров в Рязанской области
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