Четверг, 25 августа, 2022
Татьяна Проводина

Сергей Собянин: почти в каждом поселении стоят подразделения Москвы — пожарная и гражданская техника

Фото из Телеграм канала Сергея Собянина

Столичный мэр сообщил в оперштабе в Рязанской области, что на тушении работает около 30 тяжёлых бульдозеров, создающих минерализованные полосы, а также авиация.

Тяжёлая техника помогает локализовать пожар, – отметил Сергей Собянин.

Совещание в оперативном штабе прошло с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко, руководителем МЧС Александра Куренкова и главы Минприроды Александра Козлова. Об этом мэр Москвы сообщил в своём Telegram канале.

Обстановку осложняет верховой пожар, возникающий от порывов ветра. Он может перескакивать даже через противопожарные полосы.

Тем не менее проводимые меры дают эффект. По мнению экспертов, пожар удастся локализовать в течение одного-двух дней, а ликвидировать — в течение недели.

Сергей Собянин: почти в каждом поселении стоят подразделения Москвы — пожарная и гражданская техника
Сергей Собянин: почти в каждом поселении стоят подразделения Москвы — пожарная и гражданская техника
Сергей Собянин: почти в каждом поселении стоят подразделения Москвы — пожарная и гражданская техника
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