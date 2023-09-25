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Сенаторы рекомендовали правительству РФ выделить деньги на соцобъекты в Рязани

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В понедельник, 25 сентября, на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера приняли решения, касающиеся Рязанской области.

В частности, сенаторы рекомендовали правительству России выделить финансирование на строительство нового здания поликлиники № 11 в Рязани, рассмотреть вопрос финансирования о строительстве моста-дублёра через Оку, строительства инфекционного отделения областной детской клинической больницы на 150 коек.

Также рекомендовано рассмотреть вопрос о строительстве двух новых школ в Рязани — № 28 на 1100 мест и школы на 1650 мест в микрорайоне ДПР-7, 7А.

Принято решение о поддержке строительства ФОКа с бассейном для Рязанского агротехнологического университета.

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