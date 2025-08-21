Семья зверски избитого футболиста возмущена тем, что зачинщиков драки не задержали

Родственники 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича, который был жестоко избит в Щёлково, возмущены тем, что не все зачинщики драки были задержаны полицией. Об этом сестра пострадавшего рассказала в беседе с изданием «Абзац».

По её словам, были задержаны трое участников нападения: тот, кто ударил в висок, тот, кто прыгнул на него с двух ног, и тот, кто «добивал в полёте». Двое других, которых зовут Радик и Ислам, остаются на свободе. Как утверждает сестра Арсения, именно один из них начал конфликт, а второй нанёс первые удары.

Родственница пострадавшего рассказала, что их шокировала эта несправедливость. По ее словам, ни нападавшие, ни их родственники не связывались с ними хотя бы ради извинений. Но знакомые одного из зачинщиков предлагали деньги семье, чтобы та забрала заявление.

Состояние футболиста остаётся критическим. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Семья Арсения верит, что он выкарабкается, и просит не терять надежды.

Ранее сообщалось, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».