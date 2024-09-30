Самые опасные дни до конца осени: рождённых в эти годы ждут испытания согласно китайскому гороскопу

Некоторым людям до конца этой осени будет очень непросто. Судьба готовит им череду не самых приятных моментов. Практикующий специалист в области китайской метафизики Елена Кузеванова объяснила 7info, кому в сентябре и ноябре 2024 года придётся принять и пережить в своей жизни непростые испытания.

Октябрь по китайскому календарю – это месяц Деревянной собаки. И начинётся он не как мы привыкли 1 числа, а 7-го октября и продлится до 7 ноября. Месяц октябрь обещает быть невероятно захватывающим, наполненным событиями для всех. События этого месяца так или иначе могут затронуть каждого, но всё зависит от того, как вы будете воспринимать происходящее и реагироваться на него.

Так, лля тех, кто родился в год Дракона и в год Собаки события октября не останутся незамеченными. Это может быть резкие, скандальные, шокирующие, на первый взгляд, ощущения. По итогу события этого месяца могут вывести Драконов и Собак на новый уровень. Людям, рождённым в год Дракона или Собаки, эксперт советует запомнить эти дни, чтобы не запланировать на них ничего важного.

13, 19, 25 и 31 октября и 6 ноября — самые опасные дни, в которые следует быть более внимательными, не планировать походы в горы, стараться не находиться рядом с местами, где могут быть камнепады, наводнения. Также в эти дни старайтесь не перегружать себя, быть крайне внимательными за рулём. Смотрите под ноги, не торопитесь и не бегайте за уходящим транспортом.

6, 13, 19, 25, 31октября и 6 ноября – дни, когда нужно быть более осторожными с колюще-режущими предметами, так как вероятность получить травмы высока. Также есть вероятность получить травму от горячих предметов.

— Я бы не рекомендовала именно в эти дни планировать посещение кабинета маникюра и педикюра, особенно записываться к новому мастеру, у которого вы раньше не были, — обращает внимание Елена Кузеванова. — Эмоциональный фон этих дней также нестабилен, что может провоцировать ссоры, конфликты и недопонимания.

6, 13, 19, 25, 31октября и 6 ноября – постарайтесь не планировать финансовые сделки, так как дела, начатые в эти дни, будут убыточными по финансам. Может возникать куча препон в оформлении и сдаче отчётов, в коммуникациях с другими людьми.

17 и 18 октября – крупные дела, которым вы хотите дать ход, могут не пойти в рост. И это будет просто потерей вашего времени. Эти дни одинаковы для всех без исключения.

Ноябрь 2024 года – это месяц Деревянной Свинки или по-другому Кабанчика. Начало месяца выпадает на 7 ноября. Длится он по 5 декабря включительно.

— Этот месяц будет более мягким по сравнению с октябрём, но и в нём имеются опасные дни. В этом месяце под давлением обстоятельств могут оказаться люди, рождённые в год Змеи, — рассказала эксперт. — Именно в путешествиях, в поездках, во время движения могут происходить неприятности. Поэтому рекомендация для всех – не идти на поводу эмоций, «притормаживать» самим себя.

Возможно, что в этом месяце тех, кто родился в год Змеи и Свиньи, будут раздражать люди в целом. Ноябрь может выбить вас из колеи, из привычного образа жизни. Захочется перемен, могут быть ошибки в принятии решений. Те, кто родился в год Змеи, — особое внимание уделите старшим родственникам

13, 19, 25 ноября и 1 декабря – дни, в которые возможны потери документов и денег. Тщательно следите за расходами, постарайтесь быть внимательными за рулём, не планируйте на эти дни путешествия. Ремонты, начатые в эти дни, могут стать для вас дороже вдвойне. Информация особенно актуальна для тех, кто родился в год Змеи и Свиньи.

19 ноября и 1 декабря – те, кто родился в год Свиньи, могут попасть в неблагоприятную ситуацию по причине своей эмоциональности, необдуманных поступков или высказываний в сторону других людей, категоричности суждений, а также неправильного понимания обстоятельств. Могут всплывать какие-то страхи и обиды.