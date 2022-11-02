Самые яркие мероприятия «Ночи искусств-2022» в Рязанской области

3 и 4 ноября, накануне и в День народного единства, учреждения культуры Рязанского региона присоединятся к всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Традиционно она пройдёт под девизом «Искусство объединяет».

Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина на своей странице ВКонтакте приглашает горожан и гостей Рязани на самые яркие события «Ночи искусств»:

📍«Народное дефиле». В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике «Рязанский кремль» покажут коллекции городского костюма XIX века. Запланированы демонстрация, история и фотосессия.

📍Литературно-музыкальная программа «О, Русь, малиновое поле» и встреча с Заслуженным художником России, скульптором Раисой Лысениной на выставке «Созвучия» в Рязанском художественном музее имени И.П. Пожалостина.

📍 В Музее истории молодёжного движения к 85-летию писателя Юрия Коваля организуют квест «Монохроники.

📍 Ансамбль народной музыки «Ока» порадует гостей Центра развития культуры Рязанской области концертной программой «Гимн благородству России».

📍 В Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького состоится мастер-класс по рисованию от международной школы рисования «GRAFIKA» и театра песка «БРИМ».

📍 В Музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское проведут экскурсии «Жизнь Циолковских в Ижевском» и «Ремёсла Ижевской волости».

Полная афиша культурных событий на сайте акции.

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