Пятница, 3 ноября, 2023
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С начала 2023 года в Рязанской области зарегистрировали 55 усыновлений

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Изображение от Freepik

С января по октябрь 2023 года в Рязанской области усыновили или удочерили 55 детей. Такой статистикой делится руководитель ГУ ЗАГС по региону Елена Сорокина.

В прошлом году этот показатель был на одно усыновление меньше — 54. Руководитель ведомства напомнила рязанцам, что зарегистрировать акт об усыновлении или удочерении разрешается только по решению суда.

Заявление на эту процедуру можно подать лично и через Госуслуги. После прохождения усыновления или удочерения старое свидетельство о рождении ребёнка будет уничтожено.

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