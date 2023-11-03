С начала 2023 года в Рязанской области зарегистрировали 55 усыновлений

С января по октябрь 2023 года в Рязанской области усыновили или удочерили 55 детей. Такой статистикой делится руководитель ГУ ЗАГС по региону Елена Сорокина.

В прошлом году этот показатель был на одно усыновление меньше — 54. Руководитель ведомства напомнила рязанцам, что зарегистрировать акт об усыновлении или удочерении разрешается только по решению суда.

Заявление на эту процедуру можно подать лично и через Госуслуги. После прохождения усыновления или удочерения старое свидетельство о рождении ребёнка будет уничтожено.