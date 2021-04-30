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Пятница, 30 апреля, 2021
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С 30 апреля на маршруты Рязани выйдут 20 новых автобусов

7info
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С пятницы, 30 апреля, на муниципальных маршрутах начнут работу 20 новых автобусов среднего класса, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

По данным мэрии, транспортные средства, купленные в лизинг, поступили в УРТ. По словам руководителя управления транспорта Ирины Черноусовой, большая часть автобусов будет обслуживать маршрут №17. Оставшиеся отправят на другие маршруты.

В автобусах установлены видеонаблюдение, система подсчёта пассажиров, информационные и звуковые табло, они могут перевозить маломобильные группы населения.

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