С 20 декабря в Рязани изменится путь следования автобусов маршрута № 90М2

С понедельника, 20 декабря, в Рязани изменится путь следования маршрутки № 90М2. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.
Маршрут № 90М2 соединяет «ОАО „Завод точного литья“ — пос. Недостоево».
С завтрашнего дня после магазина «Фаворит» маршрутки будут ездить по улицам Каширина, Семинарской, мимо Приборного завода, Соборной, мимо бывшего «Детского мира», через площадь Ленина, затем по своему маршруту от гостиницы «Первомайской».
В обратном направлении через площадь Ленина поедут до площади Соборной для разворота, затем по Семинарской мимо Приборного завода.
На остальных участках путь следования останется прежним.