-1 C
Рязань
Воскресенье, 19 декабря, 2021
spot_img
На главнуюОбщееНовости общественного транспорта Рязань

С 20 декабря в Рязани изменится путь следования автобусов маршрута № 90М2

7info

С понедельника, 20 декабря, в Рязани изменится путь следования маршрутки № 90М2. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

Маршрут № 90М2 соединяет «ОАО „Завод точного литья“ — пос. Недостоево».

С завтрашнего дня после магазина «Фаворит» маршрутки будут ездить по улицам Каширина, Семинарской, мимо Приборного завода, Соборной, мимо бывшего «Детского мира», через площадь Ленина, затем по своему маршруту от гостиницы «Первомайской».

Реклама

В обратном направлении через площадь Ленина поедут до площади Соборной для разворота, затем по Семинарской мимо Приборного завода.

На остальных участках путь следования останется прежним.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,857ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img