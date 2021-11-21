3.4 C
Рязань
Воскресенье, 21 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Рыбинскому маньяку проведут психиатрическую экспертизу в Костроме

Александр Ильин

Прокуратура Ярославской области назначила рыбинскому маньяку Виталию Молчанову ещё одну психиатрическую экспертизу, которую проведут стационарно в Костроме. Об этом сообщает портал “K1.news”.

Напомним, Молчанов обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве двух дочерей своей сожительницы. Погибшим было 8 и 13 лет. 

После совершения преступления мужчина сбежал. Его поймали только через 3 дня. Тогда суд назначил ему психиатрическую экспертизу, по результатам которой врачи из Ярославля и Петербурга признали его невменяемым. 

Такое решение не устраивало отца погибших девочек и прокурора области, поэтому суд назначил ещё одну экспертизу, которую проведут специалисты из Костромы. Отец погибших надеется, что они докажут вину Молчанова. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,826ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать