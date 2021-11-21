Рыбинскому маньяку проведут психиатрическую экспертизу в Костроме

Прокуратура Ярославской области назначила рыбинскому маньяку Виталию Молчанову ещё одну психиатрическую экспертизу, которую проведут стационарно в Костроме. Об этом сообщает портал “K1.news”.

Напомним, Молчанов обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве двух дочерей своей сожительницы. Погибшим было 8 и 13 лет.

После совершения преступления мужчина сбежал. Его поймали только через 3 дня. Тогда суд назначил ему психиатрическую экспертизу, по результатам которой врачи из Ярославля и Петербурга признали его невменяемым.

Такое решение не устраивало отца погибших девочек и прокурора области, поэтому суд назначил ещё одну экспертизу, которую проведут специалисты из Костромы. Отец погибших надеется, что они докажут вину Молчанова.