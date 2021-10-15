Рязанский перинатальный центр перепрофилируют под COVID-госпиталь

В перинатальном центре Рязани временно разместят COVID-госпиталь.

Напомним, ранее на сайте перинаталки появилось сообщение о том, что центр будет закрыт с 15 по 30 октября на плановую санитарную обработку.

В Рязани кроме перинатального центра работают роддома № 1 и № 2 в Дашково-Песочне и в Горроще. Они готовы к приёму рожениц.

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области растёт. На 18 часов 14 октября в больницах находилось 689 пациентов с COVID-19.​

140 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние 39 человек врачи оценивают как удовлетворительное, ​ 510 пациентов — средней степени тяжести.