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Пятница, 23 июля, 2021
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Рязанский Избирком сообщил сведения о кандидатах на выборах в Госдуму

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Рязанский Избирком сообщил сведения о кандидатах на выборах в Госдуму
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Избирком Рязанской области сообщил о числе кандидатов на выборах в Госдуму по состоянию на 16 часов 23 июля.

По Рязанском одномандатному избирательному округу №156 подали документы на заверение:

Оводков Евгений Леонидович («РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»)
Ржанов Александр Николаевич («РОДИНА»)
Перимбаев Сергей Анатольевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ)

Подали документы на регистрацию:

Мустафин Максим Хамитович (ЛДПР)
Струков Олег Николаевич (КПРФ)
Аверин Александр Алексеевич (Справедливая Россия – За Правду)
Красов Андрей Леонидович (Единая Россия) 
Фирстов Алексей Валерьевич («ЗЕЛЁНЫЕ»)
Воронин Павел Юрьевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)
Любимов Андрей Вячеславович («ЯБЛОКО»)
Детинов Дмитрий Михайлович («НОВЫЕ ЛЮДИ»)

По Скопинскому одномандатному избирательному округу №157 подала документы на заверение Тюрина Марина Николаевна (КОММУНИСТЫ РОССИИ).

Подали документы на регистрацию:

Морозов Евгений Николаевич (КПРФ)
Шерин Александр Николаевич (ЛДПР)
Хубезов Дмитрий Анатольевич (Единая Россия)
Мосейчук Александр Валерьевич («ЗЕЛЁНЫЕ»)
Парсентьев Григорий Александрович (Справедливая Россия – За Правду)
Рубина Наталья Владимировна (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)
Завьялов Артур Суренович («НОВЫЕ ЛЮДИ»).

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