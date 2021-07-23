Рязанский Избирком сообщил сведения о кандидатах на выборах в Госдуму

Избирком Рязанской области сообщил о числе кандидатов на выборах в Госдуму по состоянию на 16 часов 23 июля.
По Рязанском одномандатному избирательному округу №156 подали документы на заверение:
Оводков Евгений Леонидович («РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»)
Ржанов Александр Николаевич («РОДИНА»)
Перимбаев Сергей Анатольевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ)
Подали документы на регистрацию:
Мустафин Максим Хамитович (ЛДПР)
Струков Олег Николаевич (КПРФ)
Аверин Александр Алексеевич (Справедливая Россия – За Правду)
Красов Андрей Леонидович (Единая Россия)
Фирстов Алексей Валерьевич («ЗЕЛЁНЫЕ»)
Воронин Павел Юрьевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)
Любимов Андрей Вячеславович («ЯБЛОКО»)
Детинов Дмитрий Михайлович («НОВЫЕ ЛЮДИ»)
По Скопинскому одномандатному избирательному округу №157 подала документы на заверение Тюрина Марина Николаевна (КОММУНИСТЫ РОССИИ).
Подали документы на регистрацию:
Морозов Евгений Николаевич (КПРФ)
Шерин Александр Николаевич (ЛДПР)
Хубезов Дмитрий Анатольевич (Единая Россия)
Мосейчук Александр Валерьевич («ЗЕЛЁНЫЕ»)
Парсентьев Григорий Александрович (Справедливая Россия – За Правду)
Рубина Наталья Владимировна (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)
Завьялов Артур Суренович («НОВЫЕ ЛЮДИ»).