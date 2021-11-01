Рязанец претендует на звание «Народного участкового»

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Советскому району майор полиции Сергей Корешков представляет Рязань на конкурсе «Народный участковый».

Поддержать земляка рязанцы могут в онлайн-голосовании. Оно проводится до 10 ноября на портале издательского дома «Комсомольская правда». Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Проголосовать за Сергея Корешкова можно по ссылке.