Рязанцы написали Тотальный диктант

Рязань присоединилась к акции «Тотальный диктант». В 2021 году он прошёл в 59 страна мира, а столицей по итогам конкурса стал Якутск.

На площадке Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина диктант провели её директор Лариса Крохалёва, тележурналист Ирина Нечаева и главный редактор РИА «7info» Надежда Майорова.

Текст диктанта был написан писателем Дмитрием Глуховским специально для акции.

Он написал диктант в пяти частях — четыре из них сегодня были продиктованы на очных площадках и в формате #пишем дома, а пятая часть, в которой содержится развязка текста, доступна в течение 10 апреля на сайте totaldict.ru.

В начале мероприятия участники акции «Тотальный диктант» стали зрителями премьеры короткометражного фильма, снятого по тексту Дмитрия Глуховского.

Далее прослушали текст диктанта в авторском исполнении и преступили к написанию.

Рязанцы писали третью из пяти частей текста, которая называлась «Очередь».

Оценки за диктант можно будет узнать 14 апреля на официальном сайте акции. В этот день в 16.00. в ЦГБ им. С.А. Есенина филологи региона проведут консультацию по вопросам, возникшим в ходе написания диктанта.

Кроме того, состоится разбор текста в онлайн-режиме. Он пройдёт 15 апреля в 19:00 по Московскому времени на сайте Тотального диктанта.

Награждение отличников состоится 22 апреля в 16:00 в ЦГБ им. С.А.Есенина.