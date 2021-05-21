Рязанцы написали кардиологический диктант

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В Рязани 20 мая стартовала акция «Кардиологический диктант». Она проводится в рамках регионального проекта «Здоровое сердце».

Главная цель мероприятия – привлечь внимание рязанцев к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. С 20 мая по 1 июня «Кардиологический диктант» может написать каждый житель региона. Для этого необходимо ответить на 24 вопроса теста.

Первыми, в оффлайн-формате, тест прошли рязанские студенты, активисты общественных организаций, активные жители города. Площадки были организованы в библиотеке имени Горького, в Есенинской библиотеке и в РязГМУ имени И. П. Павлова. На выполнение заданий участникам акции дали 40 минут. Тесты проверяли врачи-кардиологи. С участниками акции они разобрали основные ошибки и ответили на их вопросы. Все желающие смогли получить консультацию врачей.

К рязанцам обратился министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.