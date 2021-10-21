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Четверг, 21 октября, 2021
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Рязанцев приглашают в музей-заповедник С. А. Есенина на «Ночь искусств»

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4 ноября Государственный музей-заповедник С.А. Есенина присоединится к IX Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2021», которая будет приурочена ко Дню народного единства.  Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в этот день.

  • С 16.00 до 18.00 в Земской школе состоится мастер-класс по изготовлению «Константиновской свирели». Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника.
  • С 17.00 до 18.00 в киноконцертном зале песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова исполнит музыкальные произведения на стихи Сергея Есенина и современных авторов.
  • В рамках акции с 18.00 до 20.00 гости музея-заповедника смогут бесплатно посетить дом родителей Сергея Есенина, дом священника Ивана Яковлевича Смирнова, земскую школу. 

Возрастное ограничение 6+

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