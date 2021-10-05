Рязанцев приглашают отправиться в «Читающий мир»

С 6 по 9 октября в Рязанской области пройдёт фестиваль национальной книги «Читающий мир». Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Основным организатором фестиваля традиционно является Областная библиотека имени Горького.

По традиции проект объединит профессионалов книжной отрасли, специалистов сфер науки, культуры и образования, всех любителей книги из различных регионов России и зарубежных стран, – сказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. – Фестиваль финансируется Правительством Рязанской области в рамках государственной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». Партнерами выступают Российский книжный союз и Ассоциация книгоиздателей России».

В фестивале примут участие 73 издательства из 29 регионов России. Присоединяться к мероприятию три страны ближнего зарубежья. В числе гостей, в частности, ожидаются писатель-маринист Александр Покровский, писатель, финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Анна Матвеева, актер, писатель, лауреат премии «Большая книга» Григорий Служитель, представители литературного агентства «Флобериум» и другие.

Центральным событием станет книжная выставка-ярмарка, на которой будет представлено более 4000 наименований полиграфической продукции от издающих организаций 12 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Рязанская, Калужская, Ивановская, Орловская, Тульская, Свердловская, Ярославская, Иркутская области. Состоится конкурс «Книга года», на который заявлено 192 издания 68 издательств из 24 регионов России, Донецкой Народной Республики и Эстонии. В целом в общем числе книг, представленных на фестивале, 34 – от рязанских авторов и издательств. Будут также организованы встречи, мастер-классы, выставки, выступления творческих коллективов.