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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанцев приглашают на спектакль «Шинель-пальто» 16+

Елена Лобанова

В пятницу и субботу, 2 и 3 апреля, в Рязанском театре драмы покажут спектакль «Шинель-пальто» (16+). Режиссером постановки выступил Иосиф Райхельгауз.

Новое детище не станет абсолютно новым продуктом, «Шинель — Пальто» успешно показывают в Московском театре «Школа современной пьесы» вот уже 6 лет. В рязанском театре, по словам Иосифа Леонидовича, будет своя, особая версия. В основу спектакля легли тексты Николая Васильевича Гоголя — его знаменитая повесть «Шинель», стихи поэта Вадима Жука и диалоги Екатерины Кретовой.

Спектакль наполнен прекрасным звучанием музыки композитора Максима Дунаевского в оригинальной аранжировке Дмитрия Хоронько. Дмитрий, к слову сказать, играет в московском спектакле роль Акакия Башмачкина. Для того чтобы увидеть его на сцене, в Москву ехать не придется. Поклонники Хоронько смогут увидеть его игру в Рязани. Роль Акакия Башмачкина поочередно будут исполнять Андрей Блажилин и Дмитрий Хоронько, с учетом занятости Дмитрия в спектаклях московского театра.

Более подробную информацию о стоимости и наличии билетов вы можете узнать на сайте Рязанского театра драмы.

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