Рязанцев приглашают на общегородской субботник

В субботу, 23 октября, в Рязани состоится третий, завершающий общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству города. Об этом сообщает мэрия.

В уборке примут участия сотрудники администрации и подведомственных ей учреждений, работники муниципальных предприятий и организаций, неравнодушные жители.

Принять участие в субботнике могут все желающие, он пройдет с 09.00 до 11.00 на следующих площадках:

парк Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской;

Верхний городской парк;

сквер «Дубовая роща»;

парк Железнодорожников;

участок Славянского проспекта от Голенчинского шоссе 15б до улицы Телевизионная;

улица Тимуровцев, улица Новоселов;

участок улицы Юбилейная от улицы Крупской до улицы Новаторов.

При себе необходимо иметь перчатки, инвентарь для работы будет предоставлен на местах дислокаций сотрудниками МБУ «ДБГ».