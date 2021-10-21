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Четверг, 21 октября, 2021
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Рязанцев приглашают на общегородской субботник

7info7

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В субботу, 23 октября, в Рязани состоится третий, завершающий общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству города. Об этом сообщает мэрия.

В уборке примут участия сотрудники администрации и подведомственных ей учреждений, работники муниципальных предприятий и организаций, неравнодушные жители.

Принять участие в субботнике могут все желающие, он пройдет с 09.00 до 11.00 на следующих площадках:

  • парк Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской;
  • Верхний городской парк;
  • сквер «Дубовая роща»;
  • парк Железнодорожников;
  • участок Славянского проспекта от Голенчинского шоссе 15б до улицы Телевизионная;
  • улица Тимуровцев, улица Новоселов;
  • участок улицы Юбилейная от улицы Крупской до улицы Новаторов.

При себе необходимо иметь перчатки, инвентарь для работы будет предоставлен на местах дислокаций сотрудниками МБУ «ДБГ».

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