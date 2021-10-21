Рязанцев приглашают на общегородской субботник

В субботу, 23 октября, в Рязани состоится третий, завершающий общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству города. Об этом сообщает мэрия.
В уборке примут участия сотрудники администрации и подведомственных ей учреждений, работники муниципальных предприятий и организаций, неравнодушные жители.
Принять участие в субботнике могут все желающие, он пройдет с 09.00 до 11.00 на следующих площадках:
- парк Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской;
- Верхний городской парк;
- сквер «Дубовая роща»;
- парк Железнодорожников;
- участок Славянского проспекта от Голенчинского шоссе 15б до улицы Телевизионная;
- улица Тимуровцев, улица Новоселов;
- участок улицы Юбилейная от улицы Крупской до улицы Новаторов.
При себе необходимо иметь перчатки, инвентарь для работы будет предоставлен на местах дислокаций сотрудниками МБУ «ДБГ».