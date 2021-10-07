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Четверг, 7 октября, 2021
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Рязанцам представили электронную карту города 1941-1945 годов

Александр Ильин
Рязанцам представили электронную карту города 1941-1945 годов
Фото: ryazpressa.ru/mapvov/

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В областной библиотеке имени Горького рязанские краеведы представили электронную карту города времён Великой Отечественной войны. Она опубликована на сайте ИД «Пресса».

Презентация проекта состоялась в четверг, 7 октября, в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир». Инициатором создания карты выступил краевед Арсен Бабурин. 

Отмечается, что карта Рязани времён войны доступна как в электронном, так в печатном формате. Она прошла выверку историков и краеведов и готова к распространению в учебных заведениях и музеях.

На представленной карте показаны места падения бомб, расположения огневых позиций, баррикад, бомбоубежищ, медучреждений и прочее. 

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