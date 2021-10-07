Рязанцам представили электронную карту города 1941-1945 годов

В областной библиотеке имени Горького рязанские краеведы представили электронную карту города времён Великой Отечественной войны. Она опубликована на сайте ИД «Пресса».

Презентация проекта состоялась в четверг, 7 октября, в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир». Инициатором создания карты выступил краевед Арсен Бабурин.

Отмечается, что карта Рязани времён войны доступна как в электронном, так в печатном формате. Она прошла выверку историков и краеведов и готова к распространению в учебных заведениях и музеях.

На представленной карте показаны места падения бомб, расположения огневых позиций, баррикад, бомбоубежищ, медучреждений и прочее.