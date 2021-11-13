Рязанцам показали дизайн новогоднего оформления в городе

Жителям Рязани показали концепцию оформления городских пространств к празднованию Нового 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В основе дизайна лежит идея использования основных достопримечательностей города. Так, в гранях снежинки представлены стилизованный Рязанский Кремль, Драматический театр, памятники Есенину и Евпатию Коловрату.

С таким же дизайном будут оформлены автобусные остановки, общественный транспорт, флаги и арт-объкты.

Уточняются, что к оформлению приступят в ближайшее время.