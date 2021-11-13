2.8 C
Рязань
Суббота, 13 ноября, 2021
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Рязанцам показали дизайн новогоднего оформления в городе

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жителям Рязани показали концепцию оформления городских пространств к празднованию Нового 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

В основе дизайна лежит идея использования основных достопримечательностей города. Так, в гранях снежинки представлены стилизованный Рязанский Кремль, Драматический театр, памятники Есенину и Евпатию Коловрату. 

С таким же дизайном будут оформлены автобусные остановки, общественный транспорт, флаги и арт-объкты. 

Уточняются, что к оформлению приступят в ближайшее время. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,817ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать