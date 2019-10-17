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Зимой в Рязани появится резиденция Забавы Путятишны

В Рязани продолжается реализация проекта «Новогодняя столица 2020». Ещё одним местом отдыха в новогодние праздники в нашем городе станет резиденция былинного персонажа Забавы Путятишны. Располагаться она будет в развлекательном центре «Окская жемчужина».

Здесь готовят интересную программу для рязанцев и гостей города. На главной площади резиденции будут выступать вокальные и танцевальные коллективы Рязани, будут работать развлекательные станции, пройдет новогодний квест «В поисках Забавушки», для гостей праздника организуют фуд-корт.

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