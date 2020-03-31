Жениться и разводиться в Рязанской области теперь можно не раньше 1 июня

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Жениться и разводиться в Рязанской области можно будет с 1 июня. До этого времени торжественные регистрации будут отменены. Соответствующее постановление было внесено в распоряжение губернатора  Рязанской области от 17 марта. Это вынужденные меры обусловлены предотвращением распространения  инфекции COVID-2019.

Предлагаем вам ознакомиться с изменениями в работе ЗАГСа :

В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг с 31 марта по 04 апреля временно изменяется режим приема граждан органами ЗАГС Рязанской области.

В этот период будет осуществляться:

государственная регистрация рождения;

государственная регистрация установления отцовства одновременно с регистрацией рождения;

государственная регистрация смерти;

регистрация заключения брака и расторжения брака только по заявлениям, поданным ранее в назначенное время и день.

Отменяется прием граждан по вопросам:

установления отцовства в отношении рожденных ранее детей;

усыновления (удочерения);

перемены имени;

выдачи повторных свидетельств (справок);

проставления апостиля.

Запись на прием через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и по телефонам временно осуществляться не будет.

Напомним, ранее РИА «7 новостей» опубликовало информацию от Минюста  РФ по той же теме.

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