«Зелёный сад» получил от портала Superjob.ru звание «Привлекательный работодатель — 2019»

По итогам исследования, проведённого порталом Superjob.ru среди работающих компаний-работодателей, строительно-промышленная компания «Зелёный сад» получила статус «Привлекательный работодатель — 2019».

Superjob.ru отметил не только активную деятельность компании «Зелёный сад» по привлечению персонала и большой отклик соискателей, но и достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией в своих вакансиях.

Звание «Привлекательный работодатель — 2019», полученное компанией «Зелёный сад», — это показатель доверия cоискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке. Статус «Привлекательный работодатель» гарантирует cоискателю вакансии, что он получает достоверную и проверенную информацию о компании-работодателе и ее вакансиях.

Получить подробную информацию о вакансиях в Группе компаний «Зелёный сад» можно в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.

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