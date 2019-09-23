Завтра в Рязанской области пройдёт операция «Тонировка»

Во вторник, 24 сентября, в Рязани, сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактические мероприятия «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Цель операции – пресечь нарушение ПДД, связанных с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.

Затонированные стёкла ухудшают обзор для водителя, тем самым повышая риск ДТП, особенно опасно ездить на таких транспортных средствах в тёмное время суток.

Нарушителей привлекут к административной ответственности по ч.3.1 ст.12.5. КоАП РФ. Им грозит штраф в размере 500 рублей.