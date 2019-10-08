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Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий публично отчитается перед рязанцами

В четверг, 10 октября, состоится очередной публичный отчёт представителей власти. На этот раз о своей деятельности отчитаются заместитель председателя правительства региона Евгений Беленецкий, руководители министерства регионального строительного комплекса; министерства транспорта и автомобильных дорог; министерства ТЭК и ЖКХ; главного управления архитектуры и градостроительства и ГУ РЭК Рязанской области.

Отчёт состоится в 16.00 в Рязанском инновационном научно-технологическом центре «Точка кипения» по адресу ул. Каширина, 1А.

Напомним, Рязанская область стала первым в России регионом, где по инициативе губернатора ведётся открытый диалог власти и граждан. С публичными отчётами уже выступили первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова, заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Филиппов и руководители курируемых министерств и ведомств.

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Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий публично отчитается перед рязанцами

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