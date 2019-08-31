Юные рязанцы посетили «Волшебную страну знаний»

В пятницу, 30 августа, на Почтовой прошёл праздник «Волшебная страна знаний». Мероприятие, приуроченное к началу учебного года, состоялось в рамках Фестивального лета в Рязани.

В этот вечер на улице Почтовой работали площадки школ искусств, спортивных секций, учреждений образования. Любой желающий мог найти занятие себе по душе и даже записаться в понравившиеся секции и кружки.

Гостей праздника приветствовала исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сорокина.

«Педагоги наших школ обеспечат получение качественного образования, – отметила она. – но нам хочется, чтобы у детей был ещё и полноценный интересный досуг. Для этого сегодня на многочисленных площадках представлена работа муниципальных учреждений сферы образования, культуры и спорта, где каждый имеет возможность определиться с делом, которое увлечет ребенка, а может быть и станет интересом всей жизни».

Образовательные учреждения подготовили для юных гостей праздника различные мастер-классы, показательные выступления спортсменов, тематические развлечения и многое другое. Например, на площадках школ искусств каждый смог сыграть на музыкальном инструменте или стать художником, а также проявить себя на площадках спортивных школ.

Для рязанцев и гостей города работали две сцены: около Почтамта и на Лыбедском бульваре.