Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днём защитника Отечества

С Днём защитника Отечества рязанцев поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

В этот праздник мы вспоминаем ратные подвиги предков и мужество современников, – отметила она. Мы благодарим наших ветеранов. Их храбрость и самоотверженность позволили стране выстоять в тяжелые времена.

Рокотянская также выразила благодарность военным и добавила, что армия воспитывает настоящие мужские качества – мужество и ответственность.

Наш город и все рязанские семьи круглосуточно под защитой этих сильных людей – и в мирное время они начеку.

Мы любим, ценим и уважаем всех наших мужчин. На них возложена священная обязанность – оберегать и защищать близких, быть главной опорой для семьи. Отдельные слова благодарности женщинам, которые посвятили свою жизнь служению Родине, – сказала она.