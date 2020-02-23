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Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днём защитника Отечества

С Днём защитника Отечества рязанцев поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

В этот праздник мы вспоминаем ратные подвиги предков и мужество современников, – отметила она. Мы благодарим наших ветеранов. Их храбрость и самоотверженность позволили стране выстоять в тяжелые времена.

Рокотянская также выразила благодарность военным и добавила, что армия воспитывает настоящие мужские качества – мужество и ответственность.

Наш город и все рязанские семьи круглосуточно под защитой этих сильных людей – и в мирное время они начеку.

Мы любим, ценим и уважаем всех наших мужчин. На них возложена священная обязанность – оберегать и защищать близких, быть главной опорой для семьи. Отдельные слова благодарности женщинам, которые посвятили свою жизнь служению Родине, сказала она.

Юлия Рокотянская пожелала рязанцам находить силы, чтобы помогать родным, не сбиваться с намеченного пути и отстаивать свои принципы.

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