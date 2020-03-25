Ярмарки выходного дня в Рязани работать пока не будут

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Проведение ярмарок выходного дня в Рязани приостановлено из-за коронавируса. Работать они, вопреки сообщениям некоторых СМИ, пока не будут. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов.

В то же время, по будням в районах области и городских округах проведение ярмарок разрешено. Их организаторам необходимо обеспечить все условия для безопасности покупателей и продавцов. 

Отметим, что ярмарки выходного дня и ярмарки по будням – это не одно и то же. Последние менее масштабные и собирают гораздо меньше народу. Например, торговые места на них должны находиться не менее чем в пяти метрах друг от друга. На торговой площади не должно быть более 50 человек одновременно. Продавцы должны работать в масках и перчатках. При этом по двое – один принимает деньги, другой отдаёт товар.  

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