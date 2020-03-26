Врачи ОКБ в Рязани освоили операции для лечения тройничного нерва

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Невралгия тройничного нерва вызывает одну из самых сильных болей, которую испытывает человек. Связано это с тем, что тройничный нерв отвечает за чувствительность большей части лица. Боль может проявляться в любой части тела, и ее приступы мучительны для человека. Таким пациентам теперь помогают в нейрохирургическом отделении ОКБ в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.



– До недавнего времени люди, у которых невозможно было купировать боль лекарствами, оформляли квоту на операцию в Москве. Теперь мы освоили васкулярную декомпрессию тройничного нерва – операцию, при которой устраняется давление на тройничный нерв и снимается болевой синдром, – отметил заведующий отделением нейрохирургии Андрей Косолапов.



Во время операции по микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва устанавливают тефлоновый протез между сосудом и нервом. Для этого проводят трепанацию черепа и вскрытие оболочек головного мозга. После операции пациенты забывают о болевом синдроме. Первый пациент, которому провели операцию, уже выписан из больницы.

