На главную Рязань Общество Возобновлено автобусное сообщение между Зарайском и Рязанью
РязаньОбщество

Возобновлено автобусное сообщение между Зарайском и Рязанью

С 1 сентября возобновлено автобусное сообщение между Зарайском и Рязанью. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас на маршруте №2315 курсирует комфортабельный автобус большой вместимости. До этого работал маршрут №920, но в начале года он прекратил работу. 

С просьбой вернуть автобусное сообщение с Рязанью к губернатору Московской области обратились жители Зарайска. Дело в том, что в нашем городе учатся студенты, которым приходилось добираться до места с пересадкой в Луховицах, что очень неудобно.

С 1 сентября в Рязань из Зарайска можно уехать на автобусах в 07:35 и 17:05, из Рязани соответственно – в 11:10 и 19:00. Автобусы будут отправляться в понедельник и пятницу, а также в выходные. Стоимость проезда при наличной оплате – 300 рублей, при оплате ЕТК «Стрелка» – на 50 рублей меньше.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Homo agressius/Человек агрессивный

В Рязани обсудили проекты победителей конкурса «Активное поколение»

Лица в истории Рязанской области: Герой Советского Союза, Заслуженный работник культуры РФ и доктор...