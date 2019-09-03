С 1 сентября возобновлено автобусное сообщение между Зарайском и Рязанью. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Сейчас на маршруте №2315 курсирует комфортабельный автобус большой вместимости. До этого работал маршрут №920, но в начале года он прекратил работу.



С просьбой вернуть автобусное сообщение с Рязанью к губернатору Московской области обратились жители Зарайска. Дело в том, что в нашем городе учатся студенты, которым приходилось добираться до места с пересадкой в Луховицах, что очень неудобно.



С 1 сентября в Рязань из Зарайска можно уехать на автобусах в 07:35 и 17:05, из Рязани соответственно – в 11:10 и 19:00. Автобусы будут отправляться в понедельник и пятницу, а также в выходные. Стоимость проезда при наличной оплате – 300 рублей, при оплате ЕТК «Стрелка» – на 50 рублей меньше.

