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Во вторник в Рязани отключат холодную воду

Во вторник, 18 ноября, в Рязани из-за ремонтных работ на водопроводе отключат холодную воду. Информация об этом появилась на сайте администрации города. 

В частности, с 09.00 до 17.00 без воды придётся обходиться жильцам домов с 17 по 65, 18, 18 корпус 1,  с 24 по 44, 44 корпус 1, 46, 52 на улице Лесопарковой.

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С 09.30 до 16.00 воды не будет на улице Керамзавода, в домах с 1 по 34, детском саду №29 и в школе №22.

С 13.30 до 17.00 холодную воду отключат в домах №5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 11/16 на улице Урицкого, в детском саду №6 (улица Новая, 63) и в доме №13 на улице Циолковского. 

Работы проводят специалисты МП «Водоканал».

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