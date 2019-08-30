Во всех почтовых отделениях Рязанской области стартовала акция «Снова в школу»

До 30 сентября 2019 года в отделениях Почты России Твери и Тверской области проводится акция «Снова в школу», в рамках которой посетители почтовых отделений могут приобрести разнообразные товары для школьников: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и другие предметы, необходимые ученикам.

В это время Почта России специально для школьников и их родителей расширяет ассортимент, предлагая канцелярские товары с лучшим соотношением цены и качества. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам.

«Благодаря присутствию отделений почтовой связи в самых отдаленных уголках региона, где зачастую отсутствуют специализированные канцелярские магазины, Почта России помогает обеспечить школьников всеми необходимыми товарами для комфортной учебы», – отмечает директор макрорегиона Центр Николай Гусар.

В отделениях почтовой связи, имеющих выделенные зоны розничной торговли, дополнительно установлены специальные стенды для продажи школьных товаров, где родители и дети могут сами выбрать все, что нужно к началу учебного года.

Отметим, что акция «Снова в школу» проводится уже в четвёртый раз.