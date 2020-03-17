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В ТРЦ «М5 Молл» рассказали, как проводят дезинфекцию

В целях профилактики заболеваний, вызванных вирусной инфекцией, дезинфекционной станцией Рязани в ТРЦ «М5 Молл» проведена полная обработка мест общего пользования: поверхности торговых галерей, санузлы, все входы ТРЦ, коридоры, зоны разгрузки, служебные и технические помещения. Площадь обработки составила более 18 тысяч квадратных метров. Кроме того, для влажной уборки ТРЦ приобретено дезинфицирующее средство «Оптимакс», которое используется для ежедневной обработки поверхностей столов, стульев, ручек дверей, полов, проводимой сотрудниками клининговой службы «М5 Молл» четыре раза в сутки.

Управляющей компанией проведена разъяснительная работа с арендаторами ТРЦ по мерам профилактики и проведения дезинфекции в арендуемых помещениях.

Все магазины торгово-развлекательного центра работают в обычном режиме. Профилактические ограничения коснулись детских и массовых мероприятий.

Новые даты проведения мастер-классов, спектаклей, а также иных развлекательных мероприятий будут сообщены позже, следите за актуальной информацией на сайте ТРЦ «М5 Молл» и в группе ВК.

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