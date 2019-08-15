В субботу в центре Рязани временно перекроют движение транспорта

В субботу, 17 августа, в Рязани состоится Шествие древних городов, посвящённое закрытию II Международного форума древних городов. В связи с этим с 18.00 до 20.00 перекроют движение части улиц Циолковского, Ленина, Николодворянской, Лево-Лыбедской.

Общественный транспорт в указанное время будет ходить по изменённой схеме.

Троллейбусы маршрута № 5 (наружный) от конечной остановки «ул. Строителей» поедут по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, далее по ул. Дзержинского, Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно по ул. Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрута № 5 (внутренний) будут ходить по направлению «ул. Строителей» — «ул. Дзержинского» – «ул. Строителей».

Троллейбус № 6 будет ходить по маршруту № 12.

Троллейбусы маршрутов №№ 3, 8 между остановками «Дом художника» и «Кальное» поедут по ул. Маяковского, пл. Мичурина, ул. Горького, Новой ул.

Троллейбусы маршрута № 10 от конечной остановки «ул. Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно.

Движение троллейбусов № 13 на время проведения мероприятий приостанавливается.

Автобусы маршрута № 1 следуют от конечной остановки «Психбольница» до остановки «Радиоуниверситет» поедут по своему маршруту (в обоих направлениях), далее по ул. Дзержинского, Первомайскому проспекту, через пл. Победы, по ул. Чкалова и обратно по Первомайскому проспекту и ул. Дзержинского.

Автобусы №№ 4, 17, 20 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «ул. Циолковского» и «Дом художника» следуют по Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;

Автобусы №№ 8, 12 в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по Новой ул., далее по своим маршрутам.

Автобусы №№ 11, 13, 18 следуют до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно.

Автобусы № 7 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Завод Теплоприбор» и «Дом художника» следуют по ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своему маршруту.

Автобусы №№ 16, 21, 23 между остановками «Кальное» и «Дом художника» поедут по Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, далее по своим маршрутам.

Автобусы маршрута № 22 от конечной остановки «Доширак» до остановки «Кальное» будут ходить по своему маршруту, далее по ул. Касимовское шоссе до остановки «Мясокомбинат» и обратно.

Автобусы №14 поедут по кольцевому маршруту от конечной остановки «ул. Разина» по ул. Трудовая, Куйбышевское шоссе, ул. Циолковского, ул. Горького, ул. Есенина, Спортивной ул., ул. Халтурина, ул. Разина, без заезда к ТЦ «Круиз».

Маршрутки №№ 31, 77, 98, 34, 57, 68, 73, 88 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «ул. Циолковского» и «Дом художника» следуют по Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;

Маршрутки №№ 32, 33, 85, 96, в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по ул. Горького, далее по своим маршрутам.

Маршрутки в прямом и обратном направлении между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам.

Маршрутки №№ 65, 66, 75, 99 следуют от остановки «пл. Свободы» по ул. Грибоедова, Кремлевскому Валу, Соборной ул., в обратном направлении по тем же улицам;

Маршрутки № 62 на участке пути между остановками «пл. Свободы» и «завод САМ» поедут по ул. Грибоедова, Касимовское шоссе, Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, на остальных участках по своему маршруту.

Маршрутки № 95 следуют в прямом и обратном направлении по ул. Кальная, Касимовскому шоссе, Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, далее по своему маршруту.