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В столкновении «семёрки» и «Тойоты под Рязанью пострадала женщина

В результате ДТП под Рязанью пострадала 63-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в среду, 30 октября, в 10.25 на 20-м километре автодороги Рязань – Спасск – Ижевское. Столкнулись ВАЗ-210 под управлением 39-летнего жителя Рязани и «Тойота Хайлендер» под управлением 58-летнего рязанца.

В ДТП получила травмы 63-летняя пассажирка «семёрки». Женщине потребовалась помощь врачей. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ

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