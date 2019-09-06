На главную Рязань Общество В Скопинском районе отметили день финансиста
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В Скопинском районе отметили день финансиста

В пятницу, 6 сентября, в администрации Скопинского района звучали слова поздравлений в адрес работников финансовой сферы.

– У нас работают высокие профессионалы, отличающиеся добросовестностью, ответственностью, преданностью своему делу. От их четкой, оперативной работы в значительной степени зависит успешное функционирование экономики и социальной сферы нашего района. Примите искреннюю благодарность за честный и добросовестный труд, – сказал глава администрации муниципалитета Александр Боков.

– От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия на долгие годы, счастья и неиссякаемой энергии, – к поздравлениям присоединился и глава муниципального образования Вячеслав Затяжных.

В этот день многие работники были отмечены почетными грамотами и благодарностями муниципального уровня. Для них был подготовлен небольшой праздничный концерт силами творческих коллективов района.

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