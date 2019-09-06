Елена Сорокина начала своё выступление на конкурсе со стихов

В пятницу, 6 сентября, в администрации Рязани прошло заседание комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации города. На заседании выступили претенденты на пост – Елена Сорокина и Андрей Ильичёв.

Елена Сорокина начала своё выступление со стихотворения Бориса Пастернака. Свою концепцию развития города она назвала «Рязань – город, в котором хочется жить».

Основной задачей Сорокина считает благоустройство с учётом мнения жителей, а также рост благосостояния горожан в результате экономического развития города.