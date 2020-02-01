На главную Новости Рязани

В школах Рязани стартовала запись в первые классы

Как сообщает управление образования и молодежной политики, 1 февраля жители города начали подавать заявления на прием детей в 1 класс как в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг, так и непосредственно в образовательных учреждениях.

Информация о количестве мест в первых классах на новый учебный год, график приема граждан, перечень документов, необходимых для зачисления, размещены на информационных стендах и на официальных сайтах школ.

В управлении напоминают, что до 1 июля 2020 года зачисляются в первый класс дети, проживающие на территории, закрепленной за школой в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 17 января 2020 года №118. Приказ о зачислении издается не позднее 4 рабочих дней после предоставления пакета документов непосредственно в школу.

Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест. Информация о наличии свободных мест к этому времени будет размещена на информационных стендах и официальных сайтах школ в сети Интернет. При отсутствии свободных мест в школе родители обращаются в управление образования, расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45а, для рассмотрения возможности зачисления ребенка в иное общеобразовательное учреждение.

Ежегодно в школы города Рязани поступают более 6 тысяч первоклассников. Все дети, проживающие на территории города Рязани, обеспечиваются местами в общеобразовательных учреждениях.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские десантники принимают участие в масштабном марш-броске из восьми городов

Новости Рязани
Команда курсантов Рязанского десантного училища принимает участие в масштабном марш-броске из восьми городов. Об этом сообщает ТКР.  Комбинированный марш-бросок...
Узнать больше

В школах Рязани стартовала запись в первые классы

Новости Рязани
Как сообщает управление образования и молодежной политики, 1 февраля жители города начали подавать заявления на прием детей в 1 класс как в...
Узнать больше

У 84-летней жительницы Рязанской области украли деньги

Новости Рязани
В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу 15 тысяч рублей из дома 84-летней жительницы деревни Макеенки. Об этом сообщил сайт УМВД России по...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В школах Рязани стартовала запись в первые классы

Новости Рязани
Как сообщает управление образования и молодежной политики, 1 февраля жители города начали подавать заявления на прием детей в 1 класс как в...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
1 февраля (суббота) 10.00 – сказка «Красная шапочка» в театре кукол 11.00 - турнир «Класс-Премиум 2020» в МКЦ....
Узнать больше

«Лыжня России» пройдёт в 17 районах Рязанской области

Новости Рязани
8 февраля Рязанская область в 15-й раз присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». К участию приглашаются все желающие, независимо от...
Узнать больше

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские десантники принимают участие в масштабном марш-броске из восьми городов

У 84-летней жительницы Рязанской области украли деньги

В Рязани родители выстраиваются в очереди для записи детей в школу