В школах Рязани стартовала запись в первые классы

Как сообщает управление образования и молодежной политики, 1 февраля жители города начали подавать заявления на прием детей в 1 класс как в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг, так и непосредственно в образовательных учреждениях.



Информация о количестве мест в первых классах на новый учебный год, график приема граждан, перечень документов, необходимых для зачисления, размещены на информационных стендах и на официальных сайтах школ.



В управлении напоминают, что до 1 июля 2020 года зачисляются в первый класс дети, проживающие на территории, закрепленной за школой в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 17 января 2020 года №118. Приказ о зачислении издается не позднее 4 рабочих дней после предоставления пакета документов непосредственно в школу.



Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест. Информация о наличии свободных мест к этому времени будет размещена на информационных стендах и официальных сайтах школ в сети Интернет. При отсутствии свободных мест в школе родители обращаются в управление образования, расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45а, для рассмотрения возможности зачисления ребенка в иное общеобразовательное учреждение.



Ежегодно в школы города Рязани поступают более 6 тысяч первоклассников. Все дети, проживающие на территории города Рязани, обеспечиваются местами в общеобразовательных учреждениях.

