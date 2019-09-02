В Шиловском районе отключат газ

С 3 по 6 сентября в нескольких населённых пунктах Шиловского района не будет газа. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».



Причина отключения – ремонтные работы на газопроводах к газораспределительным станциям в Шилове и Красном Холме.



Газ отключат в 8 утра 3 сентября и подключат вновь в 8 часов вечера 6 сентября.



Список населённых пунктов, в которых временно не будет газа: Шилово, Прибрежный, Южный, Борок, Березово, Тимошкино, Ибредь, Сасыкино (п. Молодёжный), Желудево, Авдотьинка, Сасыкино, Сановка, Петровка, Красный Холм.

