В селе Княжое Кораблинского района установили детскую площадку

В пятницу, 6 сентября, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова приняли участие в празднике, посвящённом Дню села Княжое.

В рамках праздника прошло торжественное открытие детской площадки, которая была установлена по программе поддержки местных инициатив. На реализацию проекта было выделено 277 тыс. руб. Средства были затрачены на приобретение и установку игрового и спортивного комплекса, качелей, карусели, песочницы и лавочек.

– День села – это по-семейному тёплый и добрый праздник, объединяющий людей разных поколений. Село – это не просто дома и улицы. Село – это, в первую очередь, люди, которые здесь родились, живут, работают, создают историю и славу своего села с таим красивым названием. Сегодня много говорится о развитии сельских территорий и о привлечении специалистов на село. Многие проекты и программы, которые успешно реализуются в Рязанской области, направлены как раз на то, чтобы жизнь на селе стала лучше и интереснее, – отметила Елена Митина. – Я поздравляю вас с праздником, желаю всем здоровья, счастья, благополучия, пусть ваше село развивается, а планы, которые есть у жителей по благоустройству, обязательно будут реализованы.