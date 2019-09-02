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В Сасовском районе проводили лето

В преддверии Дня знаний,31 августа, работники Муниципального культурного центра гоорда Сасово провели весёлую театрализованную программу для детей «НЕ…Пора в школу!». Ребята окунулись в атмосферу школьной жизни, где они познакомились с круглой отличницей Юлей Барбарискиной и её соседом по парте двоечником Колей Сидоровым. Дети вместе с Барбарискиной и Сидоровым принимали участие в весёлых играх и конкурсах, собирали портфель, занимались физкультурой, танцевали. Свой музыкальный подарок подарила солистка детского ансамбля «Звонница» Инесса Амельян.

Все участники программы получили хорошее настроение, заряд бодрости, массу положительных эмоций, а самое главное, что ребята поняли – очень важно прилежно учиться!

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