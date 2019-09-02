РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Эту неделю посвятим началу учебного года, а истории станут своеобразными школьными предметами.

История 81. Урок литературы: классики о деньгах

Уже через несколько дней заскрипят ручки: школьники будут писать сочинение на главную сентябрьскую тему «Как я провел лето». А пока они собираются с мыслями, можно вспомнить лучшие образцы классической русской литературы. Во многих произведениях основной иллюстрацией и двигателем сюжета являются деньги: из-за них рушатся семьи и строятся хитроумные планы, их теряют и зарабатывают.

Вспомнить хотя бы «Пиковую даму». Тройка и семерка Германна сыграли, а вот вместо туза ему подмигнула «пиковая дама». Игрок теряет 188 тысяч рублей и сходит с ума. Что же это за сумма была в начале XIX века? В крестьянских воспоминаниях 1812 года указано, что в среднем можно было купить барана за 4 рубля. То есть Германн потерял сумму, сопоставимую с огромным стадом, — 47 тысяч животных. Сегодня один парнокопытный оценивается от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от породы. Таким образом, в последний вечер ставка составляла от 235 миллиона рублей до почти миллиарда. Было от чего лишиться рассудка!

А что же стояло на кону для героев чеховского «Вишневого сада»? Для одних – родовое гнездо, для других – банальная нажива. «Вы будете иметь самое малое двадцать тысяч в год дохода», — говорит купец Лопахин. Итак, как свидетельствую документы тех лет, из Петербурга в Москву в сидячем вагоне можно было доехать за 6 рублей 40 копеек. То есть на годовой доход можно было курсировать между двух столиц 3125 раз. Сегодня разброс цен на сидячие места от 721 рубля до 2800 в зависимости от типа поезда. А это уже от 2,3 до 8,7 миллиона в год. Даже по нижней планке весьма недурственная сумма!

Пересчет упомянутых в литературных произведениях трат – увлекательное занятие. Сразу становится понятно, насколько дорого оценил жизнь старухи-проценщицы Раскольников, сколько готова была сжечь в камине Настасья Филипповна, а сколько Левша бы получил за свою работу.