В Сараевском районе 90-летний профессор получил срок за хранение наркотиков



90-летнего уроженца села Большие Можары Сараевского района, профессора Московского государственного университета геодезии и картографии осудили за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Пресс-секретарь Сараевского суда Мария Руденко сообщила, что в суде пожилой человек, постоянно проживающий в Москве, объяснил, что якобы несколько десятков лет тому назад он на своем дачном участке посадил коноплю, семечки которой смешивал с геркулесовой кашей и ловил на неё рыбу. С тех пор конопля, по его словам, осыпаясь, сама стала расти на участке. В 2018 году его уже привлекали к ответственности за выращивание и хранения этого растения. Однако осенью того же 2018 года он вновь собрал коноплю, насушил её и убрал на хранение.

Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд учёл преклонный возраст, I степень инвалидности и заслуги подсудимого (награды за доблестный труд в годы ВОВ, звание Почётного работника высшего профессионального образования).

Пенсионера приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.