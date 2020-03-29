В Рязанскую область из других регионов приехали почти 14 тысяч человек

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В районы Рязанской области из других регионов приехали 13 тысяч 693 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Поручение учитывать прибывших для снижения риска завоза коронавируса дал губернатор Николай Любимов. Среди приехавших есть туристы, дачники, люди, посещающие родственников. 

В муниципальных образованиях Рязанской области сейчас на контроле находятся 376 человек. Они либо соблюдают режим самоизоляции, либо ждут окончания карантина в обсервациях. 57 человек карантин прошли, они здоровы.

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